Смоленск, , 22:53 — REGNUM Почти 17% составила явка избирателей Смоленской области на выборы депутатов Государственной думы VIII созыва 17 сентября, в первый из трёх дней голосования. Данные о явке опубликованы на сайте ЦИК.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Всего по данным на 20:00 17 сентября в Смоленской области на избирательные участки пришли 32 792 человека, это 16,8% от общего числа жителей региона, имеющих право голоса.

В Смоленской области проголосовать можно на 787 стационарных избирательных участках, на 321 избирательном участке будет вестись видеонаблюдение. Всего списках избирателей — более 750 тыс. жителей региона.