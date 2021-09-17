Саранск, 17 сентября, 2021, 22:52 — ИА Регнум. В первый день трёхдневного голосования на избирательные участки Мордовии пришли 25,92% граждан от общего числа внесенных в списки избирателей.

Izbirkom.tatarstan.ru На избирательном участке

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По состоянию на 20:00 мск, в республике уже проголосовали 152 813 человек.

К 15:00 явка составила 13%. Наибольшее число граждан пришло на избирательные участки в Атяшевском, Большеигнатовском, Дубенском, Инсарском, Ельниковском, Зубово-Полянском, Торбеевском и Теньгушесвком районах, сообщает «Известия Мордовии». В Саранске к указанному часу проголосовали 11,8% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Мордовии, кроме депутатов Госдумы VIII созыва, выбирают главу региона, депутатов Государственного собрания республики, депутатов горсовета Саранска, а также депутатов советов городских и сельских поселений.

На территории республики работают 774 избирательных участка. Голосование завершится в 20:00 мск 19 сентября.

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