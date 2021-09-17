Токио, 17 сентября, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Тайфун № 14 «Чанту» накроет северные берега японского острова Кюсю вечером 17 сентября, сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на прогноз Японского метеорологического агентства (JMA).

Ctvnews.ca Тайфун

Метеорологи ожидают проливных дождей на обширных территориях Японии.

По их мнению, тайфун пройдет над регионами Сикоку и Кинки до 18 сентября и продолжит двигаться вдоль тихоокеанского побережья Японии.