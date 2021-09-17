Москва, 17 сентября, 2021, 22:48 — ИА Регнум. 17 сентября бывший главный тренер «Милана» и сборной России Фабио Капелло объяснил, почему российские футбольные клубы не могут конкурировать на европейской арене: «Основная причина неудач российских клубов в Европе в том, что футболисты не могут конкурировать с игроками из других лиг. Они не выдерживают интенсивности и скорости современного футболиста. Это видно и по игре клубов, и по игре сборной России», — цитирует Капелло издание Sport24.

Steindy Фабио Капелло

После завершения квалификационных раундов трех еврокубков Российская Премьер-лига опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА.

В первом туре Лиги Чемпионов «Зенит» потерпел поражение от лондонского «Челси» со счетом 0:1. В Лиге Европы лучший результат показал «Локомотив», в меньшинстве сдержавший натиск «Марсели» и заработавший единственное очко российских клубов. «Спартак» на родном стадионе проиграл польской «Легии» со счетом 0:1.