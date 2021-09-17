Тверь, , 22:47 — REGNUM Более 14% избирателей Тверской области приняли участие в выборах депутатов Государственной думы РФ, губернатора Тверской области и регионального ЗС по данным на 20:00 17 сентября. Информация опубликована на сайте Центральной избирательной комиссии.

Выборы Марина Каширская, ИА REGNUM

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Всего в первый день голосования к участкам на территории Тверской области пришли 134 333 человека, это составляет 14,05% от общего числа избирателей в регионе.

В Тверской области действует 1 172 постоянных и временных избирательных участка. Средства видеонаблюдения работают на 96% территориальных и участковых избирательных комиссий, на которые приходится более 90% избирателей. Голосование продлится три дня, 17, 18 и 19 сентября, в 20:00 19 сентября участки закроются для подсчёта голосов.