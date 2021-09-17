Элиста, 17 сентября, 2021, 22:47 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 76 человек, сообщает региональный оперштаб 17 сентября. Это на два случая заражения меньше, чем накануне.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

537 носителей коронавируса госпитализированы в ковидные госпитали, развёрнутые в республике. 20 человек находятся в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции соблюдает 3 051 человек.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 29 620 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 26 911 пациентов. Число жертв COVID-19 достигло 575 человек.