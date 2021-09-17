Москва, 17 сентября, 2021, 22:51 — ИА Регнум. Нарушение законодательства о выборах допустил заместитель председателя Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Венедиктов в Общественном штабе г. Москвы

Известный журналист и общественный деятель сегодня, 17 сентября, опубликовал в своём телеграм-канале aavst данные экзит-полов, «представленных для Сергея Кириенко» — заместителя главы администрации президента России. Как он заполучил эти данные, Венедиктов не уточнил.

При этом он сделал свой прогноз по следующим дням голосования и по одной из партий.

Напомним, публикация данных экзит-полов в Единый день голосования является в России нарушением законодательства. В соответствии с пунктом 3 статьи 46 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, последние соцопросы и исследования, касающиеся предвыборной кампании, разрешается публиковать за шесть дней до голосования. Данные exit-poll можно будет обнародовать только после закрытия избирательных участков.

Запрет распространяется на все информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц, включая сеть Интернет.