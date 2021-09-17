Ouri анонсировала дебютный альбом, выпустив два сингла
Монреаль, Канада, 17 сентября, 2021, 22:43 — ИА Регнум. Канадская исполнительница Ouri анонсировала свой дебютный сольный альбом. «Frame of a Fauna» выйдет 22 октября, сообщает Pitchfork. Вместе с анонсом артистка выложила две новые песни: «Chains» и «High & Choking Pt. 1».
«Frame of a Fauna» ориентируется на изменчивую идентичность, магнетизм и вызывает чувство принадлежности к эклектичному звуку», — сказал Оури в пресс-релизе. «Смешивая классику, полевые записи, электронику и трип-хоп, этот альбом представляет собой саундтрек, отражающий ваши собственные формы и пространство в этой жизни».
Ouri — диджей из Монреаля, электронный продюсер и мультиинструменталист, родом из Южной Америки. Ее музыкальное развитие началось с фортепиано, арфы и виолончели, и все это «сильно повлияло» на ее экспериментальный подход к мелодии и басу.