Ухта, Коми, 17 сентября, 2021, 22:43 — ИА Регнум. Ухтинский суд оштрафовал экс-пилота «Комиавиатранс», депутата горсовета за мошенничество и подлог. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судов, народный избранник заработал нечестным путем почти 800 тысяч рублей.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Мошенник

Народный избранник, будучи пилотом авиапредприятия, периодически не вылетал в служебные командировки и не выполнял полеты по заданным маршрутам. При этом в документы он внес ложные сведения о налете часов и понесенных командировочных расходах, которые представил в бухгалтерию и незаконно получил около 775 тысяч рублей.

Кроме того, подсудимый без проведения квалификационной проверки двух пилотов внес в летные книжки каждого из них сведения о соответствии пилотов присвоенной им квалификации.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, который подлежит уплате в доход государства.

Как сообщало ИА REGNUM, суд Москвы признал виновным в крупном мошенничестве и приговорил к семи годам колонии общего режима экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского.