Ростов-на-Дону, 17 сентября, 2021, 22:41 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону открылась выставка «Храм-реквием», рассказывающая об истории храма Спаса-на-Крови. Ценные экспонаты привезены из Санкт-Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор и Благовещенский мост

В музее «Шолохов-центр» представлены в том числе коронационный альбом императора, манифест об отмене крепостного права, чертежи с автографом архитектора Альфреда Парланда, его портрет и многочисленные фотографии. Гости музея смогут увидеть также рисунки, наброски и эскизы мастеров, работавших над украшением интерьера храма.

Прикоснуться к истории в «Шолохов-центре» можно будет до конца января 2022 года.