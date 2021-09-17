Минск, , 22:38 — REGNUM «Да, сегодня мы не в силах заставить замолчать националистов разных мастей, потомков коллаборационистов, приравнявших это событие к нападению фашистской Германии на Польшу. Но мы можем и должны наконец-то, не стесняясь, ответить фактами, что мы и начали делать», — заявил 17 сентября Александр Лукашенко, выступая в Минске на «форуме патриотических сил «Символ единства», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Лукашенко напомнил, как к середине сентября 1939 года Польша потерпела сокрушительное поражение в войне с гитлеровской Германией, польские войска были разгромлены, а правительство сбежало на британский остров. «По его словам, в тот период белорусский народ снова обрел право жить и развиваться в границах одной республики. За короткое время в западных областях люди получили бесплатное медицинское обслуживание, начали работу почти 6 тыс. школ, открылись национальные вузы и театры. Строились новые фабрики и заводы. Во всех областных городах и райцентрах появились белорусские газеты и журналы», — сказано в официальном сообщении.

«Воссоединение в 1939 году Белоруссии дало мощный импульс развитию экономики, науки, культуры. Но главное — белорусы объединились. Были вместе и в борьбе против сторонников воссоздания «великой» Польши, и в борьбе с гитлеровскими оккупантами», — заметил Лукашенко.

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«На полях сражений, в партизанских отрядах и подполье жители Западной и Восточной Белоруссии, не задумываясь, умирали за свое Отечество. В этой самой страшной и жестокой войне в истории человечества крепло и закалялось народное единство проживающих в республике белорусов, русских, украинцев, поляков, евреев и других малых народов, — сообщил Лукашенко. — В немыслимых испытаниях белорусский народ формировался в единую нацию».

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