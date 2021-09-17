Тула, , 22:38 — REGNUM Более 22,5% жителей Тульской области приняли участив в голосовании по выборам депутатов Государственной думы РФ и губернатора Тульской области 17 сентября, данные явки на 20:00 опубликовал ЦИК России.

На выборы Алексей Колчин © ИА REGNUM

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По информации, размещенной в системе ГАС «Выборы», в первый из трех дней голосования, 17 сентября, в Тульской области на избирательные участки пришли 117 312 человек — это 22,53% от общего числа избирателей.

Всего в регионе открылись 1083 избирательных участка, изготовлено 1 168 125 бюллетеней. Несколько участков организовано в медучреждениях, в том числе в «красных» зонах, где проходят лечение пациенты с коронавирусом.