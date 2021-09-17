Лондон, 17 сентября, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Представитель Британии в ОБСЕ Нил Буш заявил об осуждении отказа России продлить мандат наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на российско-украинской границе, сообщает 17 сентября ИА Красная Весна.

Война в Донбассе. 2015

«Позиция Соединенного Королевства в отношении Миссии наблюдателей ОБСЕ была последовательной и четкой. Несмотря на свои серьезные ограничения, миссия предоставила важную информацию о ситуации на двух российских пограничных пропускных пунктах «Гуково» и «Донецк», и мы неоднократно присоединялись к другим, призывая как к продлению срока, так и к расширению ее мандата», — заявил Нил Буш.

По его словам, такое решение России стало «еще одним негативным шагом России», так как Западу «крайне необходимы большая прозрачность и укрепление доверия после крупнейшего с 2014 года наращивания российской военной мощи на границах Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия не видит оснований для продления мандата группы наблюдателей на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» на российско-украинской границе после его истечения 30 сентября 2021 года и это решение пересмотру не подлежит.