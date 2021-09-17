Йошкар-Ола, , 22:32 — REGNUM В ЦИК Марий Эл в первый день трёхдневного голосования поступило девять жалоб. Две из них повторяют ранее направленные в избирком обращения.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По семи сообщениям ведется проверка. В избирательной комиссии пояснили, что жалобы связаны с работой со списками избирателей, а также касаются взаимодействия с наблюдателями.

Кроме того, 17 обращений поступило на «горячую линию» избиркома республики. Все звонившие обратились за получением справочной и разъяснительной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20:00 мск 17 сентября на избирательные участки пришли 16,6% жителей Марий Эл от общего числа внесенных в списки для голосования. Наиболее активно голосуют жители Сернурского района, наиболее низкая явка наблюдается в Йошкар-Оле.

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