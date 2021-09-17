Иваново, 17 сентября, 2021, 22:31 — ИА Регнум. Чуть более 13% составила явка на выборы депутатов Государственной думы в Ивановской области на 20:00 17 сентября. Данные опубликованы на сайте ЦИК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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По информации, размещенной в системе ГАС «Выборы», в первый день голосования на избирательные участки пришли 34 803 жителя Ивановской области — 13,07% от общего числа избирателей.

17, 18 и 19 сентября в Ивановской области проходит голосование на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва, а также дополнительные выборы депутата городской думы городского округа Вичуга седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1 и дополнительные выборы депутата городской думы городского округа Кинешма седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7.