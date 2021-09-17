Ростов-на-Дону, 17 сентября, 2021, 22:24 — ИА Регнум. В первый день выборов явка избирателей в Ростовской области составила менее 13%, сообщили ИА REGNUM в донском избиркоме 17 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Избирательные участки на Дону посетили 388 732 человека с правом голоса. Явка составила 12,7% без учёта избирателей, проголосовавших в дистанционном режиме.

18 и 19 сентября избирательные участки продолжат свою работу с 8:00 до 20:00. В Ростовской области голосуют за депутатов Государственной думы РФ. Кроме того, на Дону проходят дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Ростовской области по Азовскому одномандатному избирательному округу №20. Более 4 000 депутатских мандатов будет распределено на выборах местного уровня.