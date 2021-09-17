Казань, 17 сентября, 2021, 22:24 — ИА Регнум. 17 сентября главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о степени подготовке команды к матчу восьмого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 с санкт-петербургским «Зенитом»: «Я пока не готов озвучить, кто точно не сможет сыграть, потому что шанс есть практически у всех. Сегодня Шатов уже тренировался в общей группе. Под вопросом только участие Зуева и Игнатьева. У Самошникова контузия одной из таранных костей. Он сможет вернуться уже завтра», — рассказал Слуцкий.

Mikhail Slain Леонид Слуцкий

«Рубин» сыграет с «Зенитом» 20 сентября. Матч восьмого тура РПЛ пройдет в Казани на стадионе «Казань Арена». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

После семи первых туров «Рубин» с четырьмя победами и четырнадцатью очками занимает четвертое место в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги.

В текущем сезоне Самошников сыграл в восьми матчах за «Рубин» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Спартака».