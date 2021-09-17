Йошкар-Ола, 17 сентября, 2021, 22:22 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 20:00 мск 17 сентября на избирательные участки пришли 16,6% граждан, от общего числа внесенных в списки для голосования. Об этом ИА REGNUM сообщили в ЦИК России.

Sakhalin.izbirkom.ru Избирательный участок

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

По данным избиркома Марий Эл, к 15:00 мск явка составила 11,19% в целом по республике. Традиционная наиболее низкую активность демонстрируют жители Йошкар-Олы — за семь часов голосования на избирательные участки пришли 10,01% граждан. Максимальная явка наблюдалась в Сернурском районе — 20,43%.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в 8:00 мск в Марий Эл открылись 521 избирательный участок. В списки избирателей внесены 534 397 жителей республики. В Йошкар-Оле все участки оснащены КОИБами (комплексами обработки избирательных бюллетеней).

Жители республики выбирают депутатов Государственной думы VIII созыва, а также депутатов Госсобрания республики по двум округам — в Йошкар-Оле и Оршанском районе. Жители Йошкар-Олы принимают участие в дополнительных выборах депутатов горсобрания VII созыва.

Читайте также: В Марий Эл выбирают депутатов Госдумы и Госсобрания