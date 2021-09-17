Москва, 17 сентября, 2021, 22:22 — ИА Регнум. В отношении Белоруссии наблюдается политика медленного удушения. Об этом 17 сентября заявил корреспонденту ИА REGNUM российский политолог Владимир Симиндей.

Иван Шилов ИА REGNUM Транзит

«Пока мы видим постепенное закручивание гаек и включение специфических истолкований секторальных санкций, которые демонстрируют власти Латвии», — заявил эксперт.

В рамках этой политики «можно наблюдать попытки повлиять на экспортную политику Белоруссии, в частности замораживание поставок продукции определённых предприятий через порты Латвии», сказал Симиндей.

В связи с этим «нет никаких гарантий того, что белорусский экспорт через порт Клайпеды не ограничат простым директивным решением властей, которые весьма произвольно и расширительно толкуют европейские санкции, а также заморозят или фактически конфискуют собственность «Беларуськалия», заключил политолог.

Напомним, что 25 июня текущего года вступили в силу секторальные санкции против Белоруссии. Санкции были введены решением Совета ЕС за нарушение прав человека, преследование журналистов и оппозиции, а также после принудительной посадки самолёта компании RyanAir. Санкции вводятся в отношении организаций и физических лиц, предполагают ограничение торговли и доступ для белорусских агентов на европейский рынок капитала.