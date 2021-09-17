Санкт-Петербург, , 22:24 — REGNUM В пятницу, 17 сентября, в Ленинградской области на выборах депутатов Государственной Думы России VIII созыва и выборах депутатов Законодательного собрания Ленинградской области VII созыва проголосовали 14,1% от числа избирателей, внесенных в списки.

Карта Ленинградской области

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По информации главы Леноблизбиркома Михаила Лебединского, по состоянию на 20 часов в выборах приняли участие более 190 тысяч избирателей Ленинградской области.

Голосование проходило с 8 часов утра до 20 часов. Завтра, 18 сентября, избирательные участки вновь откроются в 8:00 и будут работать в этот день и 19 сентября по аналогичному графику.

Напомним, в Ленинградской области проходит трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы и Законодательного собрания Ленобласти. А в 19-ти муниципальных образованиях региона выбирают еще и муниципальных депутатов (всего 99 мандатов). Также проходят прямые выборы главы Новодевяткинского сельского поселения Всеволожского муниципального района.

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