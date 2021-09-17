Севастополь, , 22:14 — REGNUM Почти 20% составила явка на выборы депутатов Государственной думы РФ VIII созыва в Севастополе по данным на 20:00 17 сентября, сообщили в ЦИК.

Выборы Марина Каширская © ИА REGNUM

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По данным, опубликованным Центральной избирательной комиссией, в первый день трёхдневного голосования в Севастополе проголосовали 19,99% избирателей — 16 611 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе на выборах в Госдуму образовано 180 обычных избирательных участков, ещё на четырёх участках используются модульные конструкции. Кроме того, можно проголосовать удаленно — для участия в электронном голосовании зарегистрировались 20 772 севастопольца. По данным системы, проголосовали уже более 60% избирателей.