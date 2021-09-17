Петрозаводск, , 22:16 — REGNUM В Карелии в первый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы России и Законодательного Собрания Республики Карелия на 20 часов, к закрытию участков, проголосовали 66 625 человек.

Ремпублика Карелия на карте России

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Это составляет 13,1% от общего количества избирателей Карелии, численность которых составляет 510 тыс. человек.

Избирательные участки на выборах в регионе вновь будут открыты 18 и 19 сентября с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

В Карелии выбирают депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания региона, в ряде районов выбирают также муниципальных депутатов. Жители столицы республики выбирают депутатов городского совета Петрозаводска 29-го созыва.

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