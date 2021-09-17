Москва, 17 сентября, 2021, 22:04 — ИА Регнум. Государству Катар предоставлен статус партнёра по диалогу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает 17 сентября ИА Красная Весна.

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Такое решение принято Советом глав государств — членов организации на саммите в Душанбе, сообщает 17 сентября пресс-служба Кремля.

Кроме того, аналогичный статус был предоставлен Египту и Саудовской Аравии.

«Приветствуем предоставление Египту, Катару, Саудовской Аравии статуса диалогового партнера, Россия — сторонник активного привлечения этих стран к различным аспектам деятельности ШОС», — цитирует слова президента России Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Напомним, Владимир Путин участвовал в саммите в режиме видео-конференции.