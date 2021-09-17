Краснодар, 17 сентября, 2021, 22:02 — ИА Регнум. Почти 25% от общего числа избирателей приняли участие в голосовании на выборах в Государственную думу РФ 17 сентября, данные опубликованы ЦИК России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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По информации Центральной избирательной комиссии, на 20:00 17 сентября, в первый из трёх дней голосования, участие в выборах приняли 597 476 человек или 24,98%.

По информации администрации края со ссылкой на данные общественных наблюдателей, в участковых избирательных комиссиях серьезных нарушений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в России проходит трёхдневное голосование на выборах депутатов Госдумы. Всего в Краснодарском крае проводится 88 избирательных кампаний федерального и муниципального уровней. Во всех муниципалитетах края организовано свыше 2,8 тысячи избирательных участков, в списках — около 4 млн избирателей.