Рим, 17 сентября, 2021, 22:02 — ИА Регнум. Правительство Италии выделит 3,5 млрд евро на смягчение последствий грядущего повышения цен на электричество и газ, передает Mediaset в пятницу, 17 сентября.

amir taj Без электричества

Предполагается, что решение будет принято в период с 20 по 25 сентября.

Как сообщалось ранее, повышение стоимости энергоресурсов для домохозяйств Италии с 1 октября составит около 40%. Власти Италии связывают его с ситуацией на международных рынках — большую часть используемой электроэнергии Италия импортирует.