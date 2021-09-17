Минск, 17 сентября, 2021, 22:01 — ИА Регнум. «Сегодня мы впервые в истории нашего государства отмечаем новый праздник Белоруссии — День народного единства. Мывозрождаем этим самым традицию вспоминать событие, вернувшее всем нам разрезанную по живому родную землю», — заявил 17 сентября Александр Лукашенко, выступая в Минске на «форуме патриотических сил «Символ единства», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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«Веками разделяемый между княжествами, королевствами и империями народ впервые получил шанс построить собственное государство на своейисторической земле. Это случилось больше 80 лет назад 17 сентября, — отметил Лукашенко в тексте своего выступления. — Что значит этот день для нас, ныне живущих поколений? Это наша историческая память. Память, которая связывает воедино людей и эпохи, передает опыт и предостерегает от фатальных ошибок».

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Лукашенко указал на трудный и драматический путь обретения Белоруссией государственности, сообщив при этом: «Мы, белорусы, знаем, что значит в угоду чужим национальным интересам, чьим-то непомерным геополитическим амбициям потерять половину родной земли, утратить связь с близкими и друзьями на долгие 20 лет».

«Нет ничего удивительного в том, что 17 сентября 1939 года жители Западной Белоруссии встречали Красную армию как освободительницу. Со слезами на глазах и цветами, — рассказал руководитель постсоветской республики. — Помнят эту встречу архивные фото, которые бережно хранятся в стареньких семейных альбомах».

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Напомним, за почти четверть века своего правления Александр Лукашенко вспомнил о дате 17 сентября лишь однажды: 17 сентября 2009 года президентская пресс-служба опубликовала его поздравление с 70-й годовщиной воссоединения Западной Белоруссии с Белорусской Советской Социалистической Республикой.

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