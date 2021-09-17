Москва, 17 сентября, 2021, 22:00 — ИА Регнум. В среднем по России явка в первый день выборов в Госдуму, по состоянию на 20:00 мск, составила 16,85%, сообщает ЦИК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

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Уточняется, что учитывались при оценке явки проголосовавшие очно. Число тех, кто голосовал дистанционно, считается отдельно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЦИК явку в 15% в первый день голосования оценили как «штатную».