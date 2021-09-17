Симферополь, 17 сентября, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Более 23% избирателей приняли участие в выборах депутатов Государственной думы в Республике Крым в первый день голосования, 17 сентября, данные опубликованы на сайте ЦИК.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

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Всего по данным избирательной комиссии, всего на 20:00 явка в регионе составила 23,5%. Более 26% избирателей проголосовали в Красногвардейском районе и в Армянске, более 29% — в Советском, 31% — в Красноперекопском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на выборах в Госдуму будет длиться три дня — 17, 18 и 19 сентября. Избирателям Крыма предстоит проголосовать за одну из 14 партий, внесенных в избирательные бюллетени, а также за кандидатов по трём одномандатным округам (Симферопольский округ №19, Керченский округ №20 и Евпаторийский округ №21). В списках избирателей — более 1,4 млн человек.