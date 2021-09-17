Манчестер, Великобритания, 17 сентября, 2021, 21:56 — ИА Регнум. 17 сентября агент 28-летнего центрального полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба Мино Райола рассказал о перспективах его клиента в английской команде: «У Поля в июне истекает контракт с «МЮ», в ближайшее время мы обсудим с руководством возможность продления контракта. «Ювентус»? Поль по-прежнему любит Турин. На самом деле, следующим летом у него будет шанс вернуться в «Ювентус», — цитирует Райолу журналист Фабрицио Романо.

Антон Зайцев Поль Погба

Ранее сообщалось, что Поль Погба намерен остаться в «Манчестер Юнайтед» как минимум на ближайшие 2−3 года, так как считает, что команда стала сильнее с переходами Рафаэля Варана и Криштиану Роналду.

В текущем сезоне Поль Погба принял участие в четырех матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился семью результативными передачами. На данный момент француз лучший ассистент чемпионата.