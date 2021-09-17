Москва, , 21:51 — REGNUM Следственный комитет России проведёт проверку по факту кибератак на системы онлайн-голосования. Об этом сообщила 17 сентября официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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«Сегодня на ресурсы федеральной платформы дистанционного электронного голосования, московскую систему электронного голосования, а также портал ассоциации «Независимый общественный мониторинг» совершены кибератаки из-за рубежа», — сказала она.

Представитель Следственного комитета отметила, что атаки привели к временным задержкам доступа к соответствующим онлайн-ресурсам.

По её словам, председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению организовать по данному факту процессуальную проверку «с привлечением имеющих соответствующий опыт специалистов отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий».