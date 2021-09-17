Воронеж, , 21:50 — REGNUM В Воронежской области явка в первый день голосования на выборах депутатов Государственной думы, 17 сентября, составила более 20%, данные на 20:00 опубликованы в системе ГАС «Выборы».

Воронеж Марина Каширская © ИА REGNUM

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Согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК, в Воронежской области 17 сентября проголосовали 20,12% избирателей. Более 40% составила явка в Каширском районе области, 46% — в Аннинском районе, около 9,4% избирателей проголосовали в Коминтерновском районе Воронежа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области с 17 по 19 сентября проводится 28 избирательных компаний, главная из которых — выборы депутатов Государственной думы РФ VIII созыва.

В регионе организовано 1734 постоянных участка для голосования и 19 временных участков, в том числе в «красных» зонах больниц. Голосование проводится 17, 18 и 19 сентября с 08:00 до 20:00.