Рим, 17 сентября, 2021, 21:48 — ИА Регнум. У Евросоюза нет времени ждать, борьбу с климатическими изменениями нужно начинать немедленно, заявил в пятницу, 17 сентября, премьер-министр Италии Марио Драги.

World Economic Forum Марио Драги

Он напомнил о летних лесных пожарах 2021 года, которые затронули целый ряд стран Европы, включая и Италию. По мнению Драги, это один из примеров разрушительных последствий климатических изменений.

От ЕС требуются солидарные быстрые и убедительные действия по «экологической трансформации», промедление приведет лишь к новым экономическим потерям, отметил премьер.