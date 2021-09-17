Ижевск, 17 сентября, 2021, 21:46 — ИА Регнум. В Удмуртии к 20:00 по местному времени 17 сентября участие в выборах депутатов Государственной думы VIII созыва приняли 15,48% от общего числа внесенных в списки избирателей.

Александр Колонцов ИА Красная Весна Избирательный участок

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В Селтинском районе явка составила уже 33%. Минимальный показатель активности избирателей наблюдается в Ленинском районе Ижевска — 9,82%.

Отметим, до 15:00 в Удмуртии проголосовали 9,38% избирателей. Максимальный показатель явки наблюдается в Селтинском районе, где на избирательные участки пришли 21,72% граждан, внесенных в списки для голосования, сообщает «Коммерсантъ-Ижевск».

Традиционно, наименее активно голосуют жители Ижевска, здесь к середине дня в Ленинском районе явка составила 5,25%, в Индустриальном районе — 7,65%.

Как сообщало ИА REGNUM, первый день выборов в Удмуртии прошёл без существенных нарушений, заявил глава Общественной палаты республики Рашид Хуснутдинов. По его словам, на горячую линию ОП поступило четыре звонка, в основном граждане задают вопрос о местонахождении их избирательного участка.

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