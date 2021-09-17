Санкт-Петербург, 17 сентября, 2021, 21:43 — ИА Регнум. В ходе первого дня голосования на выборах в Ленинградской области общественные наблюдатели не зафиксировали нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление избирателей или подведение его итогов.

Дарья Драй ИА REGNUM 2 Ленинградская область

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17-19 сентября 2021 года в России – трансляция»

«По итогам первого дня серьезных нарушений на избирательных участках нет. Выборы проходят открыто под пристальным вниманием наблюдателей, как российских, так и международных», — заявил заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области, руководитель Общественного штаба организации наблюдения за голосованием Владимир Журавлев.

Он особо отметил большое внимание, которое уделяется на избирательных участках эпидемиологическим мерам безопасности.

«Термометрия, маски, перчатки, персональные авторучки, в совокупности с трехдневным форматом голосования обеспечивают высокий уровень безопасности», — уверен Владимир Журавлев.

На выборах в Ленинградской области действует Центр общественного наблюдения, в котором в режиме реального времени наблюдатели могут следить за происходящим на участках.

Напомним, 17, 18 и 19 сентября жители Ленинградской области выбирают депутатов Государственной Думы России VIII созыва, а также Законодательного собрания региона VII созыва. Также идут довыборы муниципальных депутатов и выборы главы одного из поселений.