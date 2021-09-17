Вашингтон, 17 сентября, 2021, 21:38 — ИА Регнум. Американская блюз-рок группа The Black Keys анонсировала расширенное переиздание альбома «El Camino», спродюсированного Danger Mouse, к его десятилетию. Оно выйдет 5 ноября на лейбле Nonesuch, информирует группа в своих социальных сетях.

Музыка

Супер-делюкс версия альбома представляет собой набор из пяти виниловых дисков или четырех CD-дисков с ремастированным альбомом, неизданными записями концерта в Портленде, сессиями BBC Radio 1 у Зейна Лоу 2012 года, сессией 2011 года в студии Electro-Vox, фотокнигой, плакатом, литографией и освежителем воздуха для автомобиля. Также будет доступно издание на трех пластинках ремастированного альбома и концертной записью.

В мае этого года группа выпустила новый альбом «Delta Kream».