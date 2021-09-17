Сан-Паулу, Бразилия, 17 сентября, 2021, 21:33 — ИА Регнум. О возвращении знаменитого футболиста Пеле в отделение интенсивной терапии 17 сентября сообщает ESPN Brasil.

Atr1992 Пеле. 8 августа 2009 года

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госпитализированному 30 августа и перенёсшему 6 сентября операцию по удалению опухоли в толстой кишке Пеле 14 сентября стало легче: его перевели в обычную палату.

Он находится на лечении в частной клинике «Альберт Эйнштейн» в бразильском городе Сан-Паулу.