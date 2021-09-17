Ижевск, , 21:30 — REGNUM Первый день выборов в Удмуртии прошёл без существенных нарушений. Об этом заявил глава Общественной палаты республики Рашид Хуснутдинов.

Депутаты Госдумы Ольга Зенькович © ИА REGNUM

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По его словам, на горячую линию ОП поступило четыре звонка, в основном граждане задают вопрос о местонахождении их избирательного участка.

«На данный момент нарушений не зафиксировано, работа проходит в стандартном режиме», — заключил Хуснутдинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение трёх дней жители республики будут выбирать депутатов Государственной думы VIII созыва, а также депутатов советов муниципальных округов в 25 районах.

Утром 17 сентября в республике открылись все 1172 избирательных участка.

Голосование продлится до 20:00 мск 19 сентября.