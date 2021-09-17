Конакри, 17 сентября, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Гвинеи заявило о завершении вспышки вирусной болезни Марбург в стране, сообщает 17 сентября ИА Красная Весна.

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Напомним, о первых случаях этой вирусной болезни в Гвинее было объявлено в начале августа 2021 года.

По словам доктора Секу Конде из министерства здравоохранения Гвинеи, новых случаев зарегистрировано не было.

Вирус Марбург является очень заразным заболеванием, принадлежащим к тому же типу, что и вирус Эбола, Это заболевание часто приводит к смертельному исходу и протекает очень тяжело с головными и мышечными болями, лихорадкой, рвотой с кровотечением.