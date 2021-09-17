Чикаго, США, 17 сентября, 2021, 21:23 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст выпустил новое музыкальное видео на свою песню «24» с нового альбома «Donda», информирует Pitchfork. Экранизация отразила концовку второй презентации альбома в Атланте, в котором Уэст поднялся в небо со стадиона Mercedes-Benz.

Pieter-Jannick Dijkstra Канье Уэст

После многочисленных задержек релиза «Donda» смогла выйти в конце прошлого месяца. Хотя Уэст впоследствии утверждал, что альбом был выпущен Universal без его одобрения, пластинка осталась на потоковых сервисах.

Всего через несколько недель после своего релиза альбом «Donda» поднялся на первое место в Billboard 200.