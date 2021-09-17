Краснодар, 17 сентября, 2021, 21:22 — ИА Регнум. 31-летний французский атакующий полузащитник Реми Кабелла считает, что его переход в «Краснодар» в 2019-м году стал ошибочным выбором в его карьере футболиста: «С «Сент-Этьеном» мы боролись за медали в чемпионате, а болельщики любили меня. На месте руководства я бы не стал себя отпускать ни за какие деньги. Хотя в новом клубе я получил все, к чему стремился. Высокую зарплату, выступления в еврокубках и мощную инфраструктуру», — заявил Кабелла.

Дарья Драй ИА REGNUM Реми Кабелла и Александр Ерохин

Кабелла перешел в «Краснодар» 26 июля 2019 года из «Сент-Этьена» за 12 миллионов евро. На данный момент стоимость французского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 9 миллионов евро. Контракт футболиста с «быками» рассчитан до середины 2022 года.

В текущем сезоне Реми Кабелла принял участие в семи матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. По итогам прошлого сезона «Краснодар», заняв лишь десятое место в турнирной таблице чемпионата, впервые за восемь лет не смог пробиться в еврокубки.