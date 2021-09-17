Санкт-Петербург, 17 сентября, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Регулярное отопление в Петербурге начнется 20 сентября, сообщили в Смольном. Напомним, периодическое протапливание в городе началось 13 сентября в связи с установившейся низкой температурой воздуха. Первыми были подключены к теплу социальные объекты.

Отопительный сезон

Управляющим компаниям и ТСЖ также было рекомендовано начать подключение жилых домов. «На сегодняшний день к отоплению подключены 99% многоквартирных домов», — отметили в администрации Петербурга.

С 20 сентября подключение многоквартирных домов к теплоснабжению станет обязательным для всех управляющих организаций.