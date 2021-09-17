Нижний Новгород, , 21:21 — REGNUM По состоянию на 15:00 17 сентября явка на выборах депутатов в Госдуму составила 8,21%, на выборах депутатов в Законодательное собрание Нижегородской области 7,84%. Об этом сообщила избирательная комиссия области.

Нижний Новгород Алексей Трефилов

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Всего, по данным ведомства на выборах депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания проголосовали 198 569 избирателей, на выборах в Законодательное собрание Нижегородской области — 188 577 избирателей.

«Среди избирателей, голосующих онлаин на 15:00 проголосовали: по выборам в Государственную Думу 65 036 избирателей (51,41%), по выборам в Заксобрание Нижегородской области — 64 815 избирателей (51,24%)», — сообщили «НИА Нижний Новгород».