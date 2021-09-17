* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 21:16 — REGNUM Проект новой конституции Афганистана составлен талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт 17 сентября Aamaj News.

Женщина в исламе Phuket@photographer.net

Уточняется, что в документе, который талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создали взамен действующей конституции Афганистана, 12 глав и 179 параграфов. Авторы указали, что в основу законодательства страны должны быть положены принципы ханафизма, относящиеся к суннитскому исламу.

Согласно новой конституции, у всех граждан Афганистана будут равные права. У страны будет новый, белый флаг. Кроме того, указано, что пушту и дари остаются государственными языками.

Также отмечается, что в средних школах Афганистана будет преподавать арабский язык. Кроме того, по стране будут создаваться религиозные школы.

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