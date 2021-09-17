17 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

Георгий Балаков, , 22:11 — REGNUM Предвыборная агитация, как и всё в этом мире, не стоит на месте и приспосабливается к цифровой эпохе. На это обратил внимание ряд телеграм-каналов. Они указали на главную составляющую этих метаморфоз — пропаганда становится привлекательной для молодежи, которая предпочитает интернет, а не телевизор.

Пользователь интернета Иван Шилов © ИА REGNUM

«Телесмотрение на фоне ограничений во время пандемии выросло, но госпропаганда так и не обзавелась новой аудиторией. Миллениалы и бумеры по-прежнему предпочитают развлекательный контент политическим ток-шоу. Пафос кремлевского официоза их отталкивает. (.) Официальному агитпропу необходимо переизобретать себя, выходить на новую аудиторию — не только более молодую, но и принципиально иную», — пишет телеграм-канал «Медиатехнолог».

Мужчина несет телевизор Дарья Драй © ИА REGNUM

По его мнению, ряд последних предвыборных роликов отличаются от своих предшественников прежде всего тем, что они стали представлять из себя развлекательный контент.

«Теперь пропаганду упаковывают в привлекательную обертку скетчей. Телеформат уже не сковывает сценаристов: в этих видео есть и шутки ниже пояса, и мат. Это потенциально вирусный контент и откровенная попытка побороться за аудиторию. Аудиторию MDK и обитателей Двача — тоже», — отметил автор публикации.

Мнение о том, что агитационные ролики стали более интересными, креативными и привлекательными в глазах молодежи, поддерживает и телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК».

Telegram Yuri Samoilov

"Агитационные ролики вдруг стали смотрибельны. А между тем, у этого «вдруг» есть вполне себе объективные причины. Если раньше конкуренты в предвыборной гонке делили эфирное время и в целом были скованы рамками телевизионного формата, то в интернет-пространстве прежних ограничений нет», — пишет телеграм-канал.

Рассматривая происходящее в историческом разрезе, автор публикации отмечает, что в последнее десятилетие ХХ века, телевидение отличалось непривычной всеядностью, и авторов агитпропа сдерживали лишь бюджеты на кампанию и необходимость уместить месседж в полминуты — минуту ролика.

«Яркий пример той эпохи — мультфильм, спродюсированный Михаилом Козыревым в поддержку Бориса Ельцина. Между строк читается уже ставшее классикой «голосуй или проиграешь», ну и талантливая анимация. Со временем гайки на телике закрутили и креатива стало меньше. Началась агрессивная и подчас нелепая игра в лоб», — пишет ТГ-канал.

Причем свободой выражения на YouTube политтехнологи, которые привыкли работать на телевидении, научились пользоваться не сразу, отмечает автор поста.

Предвыборная пресс-конференция Цитата из к/ф «День выборов». Реж. Олег Фомин. 2007. Россия

«Вспомнить хотя бы ролики в поддержку поправок в конституцию. Хотели в агитацию, получился кринж-контент», — пишет канал.

Однако, последняя предвыборная кампания показывает, что в сфере избирательной агитации наметился качественный скачок.

«Ограничения в прошлом, ошибки уже наделаны. Теперь агитационные ролики смотрятся вполне себе как самостоятельные произведения, настоящие скетчи. Вот бы и парламентаризм рос так же, как и его реклама», — подытоживает «КАК-ТО ВОТ ТАК».

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