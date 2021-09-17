Челябинск, 17 сентября, 2021, 20:57 — ИА Регнум. В Челябинске на избирательном участке № 686 17 сентября было аннулировано 1140 избирательных бюллетеней. Об этом пишут СМИ.

Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Выборы 17−19 сентября 2021 года в России — трансляция»

В частности, такую цифру приводит издание Znak. По его данным, аннулировали бюллетени по федеральному списку и по одномандатному округу.

В облизбиркоме не уточнили количество отбракованного, но подтвердили журналистам, что такая ситуация действительно была. Причиной стала техническая ошибка. Оказалось, что на дому голосование проходило без соответствующего Реестра.

«Злого умысла не было. УИК сама приняла решение признать избирательные бюллетени в 3 переносных ящиках для голосования недействительными!» — подчеркнули в избиркоме.