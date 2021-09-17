Воронеж, 17 сентября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Подозреваемого в нападении на отдел полиции и убийство семьи в Воронежской области искали с помощью авиации, его дом оказался заминированным, а в его автомобиле нашли целый арсенал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Как уточнили в ведомстве, в ходе обыска по месту регистрации и проживания подозреваемого в совершении преступлений взрывотехниками ФСБ России обезврежены взрывные устройства, которыми было заминировано жилище. Также в его автомобиле уже после задержания правоохранители обнаружили значительное количество огнестрельного оружия с патронами, а также самодельное взрывное устройство.

В поисках подозреваемого задействовалась авиация ФСБ России и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. В настоящее время по адресу проживания и на месте задержания продолжаются следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следственных органов, подозреваемый 1967 года рождения на почве бытового конфликта убил знакомую семью, а затем при помощи взрывного устройства совершил подрыв входной двери здания отдела полиции в Лисках. В результате взрыва осколочное ранение голени правой ноги получил сотрудник полиции. Подозреваемого искали более суток, задержали у одного из сёл Подгоренского района. Он попытался оказать сопротивление, открыл огонь по сотрудникам полиции, но был задержан. При задержании получил ранение, среди правоохранителей и гражданских лиц пострадавших нет.