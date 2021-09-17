Каракас, , 20:54 — REGNUM Правительство Венесуэлы подписало соглашение о сотрудничестве со спецагентством ООН «Всемирная продовольственная программа» (ВПП), сообщает 17 сентября ИА Красная Весна.

Венесуэла Rufino

Соглашение было подписано в ходе встречи президента Венесуэлы Николаса Мадуро с исполнительным директором агентства Дэвидом Бисли.

«Мы подписываем договор о сотрудничестве с этой престижной международной организацией. Мы многого достигли, и будем стремимся дальше», — сказал президент Мадуро.

Детали соглашения не раскрываются.

Напомним, в апреле 2020 года в рамках первого соглашения о сотрудничестве с ВПП была достигнута договоренность о поставках продуктов питания 185 тыс. школьников, семьи которых пострадали от гуманитарного кризиса, спровоцированного низкими ценами на нефть, блокадой со стороны США, а также коронавирусной пандемией.

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