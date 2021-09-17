Пекин, , 20:52 — REGNUM Выступая в формате видеосвязи на юбилейном, двадцатом саммите Совета глав государств стран-участниц ШОС, партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин отметил выдающуюся роль организации, которая своей деятельностью убедительно доказала возможность создания международных отношений нового типа, отражающих идею сообщества единой судьбы человечества. Об этом 17 сентября сообщает Синьхуа, подчеркивая основные составляющие «шанхайского духа» — взаимные доверие, выгоду, равенство, практику диалога и консультаций, уважения многообразия культур, приверженность прогрессу человечества.

ШОС Mil.ru

Си Цзиньпин также отметил высокий вклад ШОС в региональную и международную стабильность в условиях беспрецедентных глобальных перемен, роль организации в обеспечении безопасности, процветания и развития стран региона и планеты, а также международной справедливости.

Китайский лидер также обратил внимание на необходимость строго следования Уставу, целями и принципам ООН.