Аддис-Абеба, , 20:44 — REGNUM Полторы сотни грузовиков с гуманитарной помощью, направленные неделю назад в столицу Тыграя город Мэкэле, пропали без вести, сообщает 17 сентября ИА Красная Весна со ссылкой на BBC Africa.

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Всего, по данным ООН, из 466 грузовиков, направленных в Тыграй с 12 июля только 38 вернулись обратно.

По утверждению правительства Эфиопии, боевики Тыграя «захватывают грузовики для своей собственной логистики». при этом пресс-секретарь «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) Гетачью Реда отрицает ответственность боевиков фронта за исчезновение грузовиков.

Напомним, в эфиопском регионе Тыграй более десяти месяцев продолжается вооруженный конфликт. Силы правительства Эфиопии воюют с отрядами «Народного фронта освобождения Тыграя». На фоне этого конфликта сотни тысяч местных жителей испытывают проблемы с продовольствием.

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