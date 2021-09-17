Элиста, , 20:37 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков проголосовал в первый день выборов, сообщает пресс-служба руководителя региона. Свой гражданский долг он выполнил на избирательном участке в Лагани.

Глава Калмыкии проголосовал на выборах депутатов Госдумы Пресс-служба главы Калмыкии

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«Знаете, что нас объединяет? Нас объединяет любовь к нашей республике и то, что мы за неё переживаем. Калмыкия вырастила нас. Здесь мы живём и трудимся, здесь растут наши дети», — обратился Хасиков к землякам.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии голосование проходит в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. В республике с 8:00 до 20:00 работают 235 избирательных участков.